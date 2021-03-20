New York Valisi Andrew Cuomo’ya bir taciz suçlaması daha! ‘Vali’nin eylemleri…’

ABD'de, New York Valisi Demokrat Andrew Cuomo, bu kez de yardımcısı Alyssa McGrath tarafından taciz iddiasıyla suçlandı. Vali Cuomo'nun 33 yaşındaki yardımcısı McGrath, Cuomo'nun evlilik yüzüğünü sorguladığını, boşanma durumunu sorduğunu ve bir dizi iltifatlarda bulunduğunu öne sürdü.

"EYLEMLERİ TACİZE YOL AÇIYORDU"

McGrath, Cuomo'yu cinsel iletişim kurmakla suçlamadığını ancak Vali'nin eylemlerinin tacize yol açtığını söyledi. Öte yandan McGrath, ismini belirtmediği başka bir iş arkadaşının da Cuomo ile düzenli görüşüp mesajlaştığını ifade etti.