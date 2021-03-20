Son dakika haberi... Türkiye'den kritik diplomasi hamlesi! Üç yeni eksen çizildi...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, son dönemde sessiz bir parlamenter diplomasi yürüterek AB, ABD, Mısır ve İsrail ile ilişkilerin rayına girmesi için adımlar attı. Bunun ilk örneği İsrail'de yaşandı. Filistin yönetimi aşı konusunda Türkiye'ye bir kaç kez talepte bulunmuştu. Şentop, İsrail Parlemento Başkanına bir mektup kaleme aldı. Şentop, aşı konusunu gündeme getirip bunun insani bir görev olduğunu, inisiyatif alınması gerektiğinin altını çizdi. Ancak mektuba henüz bir yanıt gelmedi.