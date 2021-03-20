Son dakika: Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi… Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISINDA BULUNULDU

Yetkililer, Japonya'nın en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusunda yer alan Miyagi eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün okyanusta 60 km derinlikte olduğunu ifade etti. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi eyaletinde "tsunami" uyarısında bulunuldu.