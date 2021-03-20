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Giriş Tarihi: 20.3.2021 12:39 Son Güncelleme: 20.3.2021 13:17

Son dakika: 'da 7,2 büyüklüğünde meydana geldi

AA
Son dakika: Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Son dakika haberi… 'nın kuzeydoğusundaki eyaletinde yerel saatle 18.09'da 7,2 büyüklüğünde meydana geldi.

Son dakika haberi… Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi açıklarında yerel saatle 18.09'da 60 kilometre derinlikte deprem kaydedildi.

TSUNAMİ UYARISINDA BULUNULDU

Yetkililer, Japonya'nın en kalabalık adası olan Honshu'nun doğusunda yer alan Miyagi eyaletinde meydana gelen depremin merkez üssünün okyanusta 60 km derinlikte olduğunu ifade etti. Japonya Meteoroloji Ajansından (JMA) yapılan açıklamaya göre, Miyagi eyaletinde "tsunami" uyarısında bulunuldu.

Deprem kuzeydoğu genelinde İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da da hissedildi.

SON DAKİKA! Japonya'daki 7.2'lik deprem anı dehşeti kamerada! Tsunami... | Video

Ülkenin Sapporo kentindeki ABD Başkonsolosluğu, tsunami uyarısını doğruladı. Deprem anı ise amatör kameralara yansıdı.

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Son dakika: Japonya'da 7,2 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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