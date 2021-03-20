Türeci ve Şahin’e liyakat nişanı

Kovid-19'a karşı geliştirdikleri ilk aşı ile dünyanın umudu olan Prof. Dr. Uğur Şahin ve eşi Özlem Türeci, liyakat nişanına layık görüldü. BioNTech şirketi ile 11 ay gibi rekor sürede aşıyı geliştiren çift, Almanya'nın en üst düzey devlet madalyası olan Yıldızlı Büyük Liyakat Nişanı'nı, Almanya Cumhurbaşkanı Frank Walter Steinmeier'in elinden aldı. Törene Başbakan Angela Merkel de katıldı. Steinmeier'in 2021'in ilk liyakat nişanını onore etmek için Şahin ve Türeci'ye vermek istediği öğrenildi.Dünyanın birçok yerinden resimler aldıklarını söyleyen Türeci, "Bu mesajları okuduğumda, karanlık aydınlanıyor diyebilirim" dedi. Şahin de liyakat nişanını, geçen yılın başarılarının toplu bir takdiri ve onuru olarak gördüğünü belirtti. BERLİN