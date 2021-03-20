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Haberler Dünya Haberleri Uçağa binerken üst üste 3 kez düşmüştü! Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
Giriş Tarihi: 20.3.2021 19:49 Son Güncelleme: 20.3.2021 20:41

Uçağa binerken üst üste 3 kez düşmüştü! 'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Uçağa binerken üst üste 3 kez düşmüştü! Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Başkanı , Air Force Ona’a binmek için merdivenlerden hızlıca çıkarken tam 3 kere düşmesi dünya basınında geniş yankı bulmuştu. 'dan konuyla ilgili yapılan açıklamada, Biden'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtilerek, "Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı" ifadeleri kullanıldı.

20 Ocak 2021'de ABD Başkanlığı koltuğuna oturan Biden, bugün Georgia eyaletine bağlı Atlanta kendine yapacağı ziyaret öncesi Andrews Askeri Hava Üssü'nde görüntülendi.

Basının sorularını yanıtladıktan sonra uçağın merdivenlerini çıkmaya başlayan Biden'ın ayağının üç kere takılması sonucu yere kapaklandığı anlar ülke basınında ve sosyal medyada gündeme oturdu.

Konuyla ilgili ilk açıklama Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.

"BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.

ABD Başkanı Joe Biden'ın zor anları! Uçağa binerken 3 kere düştü
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Uçağa binerken üst üste 3 kez düşmüştü! Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama
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