Uçağa binerken üst üste 3 kez düşmüştü! Beyaz Saray'dan Biden'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama

Konuyla ilgili ilk açıklama Beyaz Saray Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre'den geldi.

"BİDEN'IN SAĞLIK DURUMU OLDUKÇA İYİ"

Basın Sekreteri Karine Jean-Pierre, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "Başkan Biden'ın sağlık durumu oldukça iyi. Dışarısı çok rüzgarlıydı, rüzgarlı havanın azizliğine uğradı. Ben bile neredeyse rüzgar nedeniyle merdivenlerde düşüyordum." dedi.