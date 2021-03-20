Yunan askerleri kelepçeleyip ölüme attı

Yapılan anlaşmaların aksine göçmenleri ölüm pahasına Türkiye'ye geri ittiği defalarca raporlara yansıyan Yunanistan bir kez daha insanlığı ayaklar altına aldı. İzmir'in Çeşme ilçesinde, Boğaz Adası yakınlarında mülteciler bulunduğu ihbarını alan Sahil Güvenlik botu, hemen bölgeye gitti. Denizdeki 2 mülteciyi kurtaran ekipler, 2 mültecinin ise cesedini buldu. Boğaz Adası'nda bulunan 2 mülteciyi daha kurtaran ekipler, 4 mülteciyi ve cesetleri karaya çıkardı. Çeşme Alper Çizgenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan mültecilerden bilinci kapalı olan da tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi. Sığınmacılardan 3'ünün hayatını kaybettiği belirlendi, Türk ekipleri tarafından 3 kişi kurtarıldı, kayıp olan bir kişiyi arama çalışmaları ise sürüyor.Tedavileri süren 3 mülteciden, ellerinde plastik kelepçe takılı olduğu görülen Ahmet Muhammed, "16 Mart'ta, 7 kişi Sakız adasına gittik. 2 gün sonra Yunan askerleri bizi yakalayıp dövdü. Ellerimizi kelepçelediler" dedi. İzmir Valiliği de, "Alınan ilk ifadeler doğrultusunda, Yunanistan unsurlarınca elleri plastik kelepçelerle bağlanıp darp edilerek eşyalarına el konan sığınmacıların, herhangi bir can salı ve botu olmaksızın doğrudan denize atıldıkları öğrenilmiştir. Kaybolan 1 sığınmacıyı arama faaliyetleri 4 sahil güvenlik botu, 1 dalış timi ve 1 helikopterle devam ediyor" açıklaması yaptı. Olayla ilgili Çeşme Cumhuriyet savcısı tarafından soruşturma başlatıldı.İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, yaşananları sosyal medyadan yaptığı açıklamayla duyurdu. Soylu, sosyal medya hesabında, göçmenlerin görüntülerini paylaşarak, "Yunanistan sahil güvenlik birimleri bu gece 7 göçmeni darp edip, eşyalarını alıp, ellerini plastik kelepçelere bağlayıp, can yeleği ve bot olmadan denize, ölüme attı" dedi.