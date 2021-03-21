7.2’lik deprem hastaneyi vurdu

Japonya'nın kuzeydoğusundaki Miyagi eyaleti açıklarında 7.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Yerel saatle 18.09'da Oşika yarımadasının 20 km açıklarında, 60 km derinlikte meydana gelen deprem sonrası yapılan tsunami uyarısı paniğe yol açtı. İwate, Akita, Gunma, Fukuşima, Saitama, Aomori ve başkent Tokyo'da hissedilen deprem nedeniyle bölgedeki 9 bin kişi için tahliye çağrısı yapıldı. Tren istasyonları ve otobüs garlarında yoğunluk yaşanırken Miyagi'nin Misato ilçesinde 1 ve İşinomaki ilçesinde 2 kişinin yaralandığı bildirildi. Miyagi'de bir hastane kolonlarında ve içinde meydana gelen hasar nedeniyle hizmet dışı bırakıldı.MEKSİKA'DA önceki akşam yerel saatle 21.06'da merkez üssü ülkenin güneydoğusundaki Guerrero eyaleti olan 5.9 büyüklüğünde deprem kaydedildi. 10 kilometre derinlikte meydana gelen depremde can ve mal kaybı olmadı. Ancak ülkenin birçok şehrinde hissedilen sarsıntı büyük paniğe yol açtı.