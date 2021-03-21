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Giriş Tarihi: 21.3.2021 12:26

, salgındaki artış nedeniyle video konferansla yapılacak

AA
AB Liderler Zirvesi, salgındaki artış nedeniyle video konferansla yapılacak

(AB) liderlerinin, 25-26 Mart'ta yüz yüze yapılması planlanan zirve toplantısının, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki artış nedeniyle video konferansla düzenlenmesine karar verildi.

AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı.

ELE ALINACAK KONULAR

AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, Kovid-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.

Avrupa ülkelerinin çoğunda Kovid-19 vakalarında son günlerde görülen artış dolayısıyla üçüncü dalganın gelebileceği endişesi dile getiriliyor.

AB liderler zirvesine giderken...

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AB Liderler Zirvesi, salgındaki artış nedeniyle video konferansla yapılacak
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