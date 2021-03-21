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Giriş Tarihi: 21.3.2021

Aliyev, Şuşa’da Nevruz ateşini yaktı

Aliyev, Şuşa’da Nevruz ateşini yaktı
Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Ermenistan'ın işgalinden kurtarılan Karabağ'ın sembol şehri Şuşa'da, Nevruz ateşini yaktı. Aliyev, eşi Mihriban Aliyeva ve kızı Leyla Aliyeva ile Şuşa'nın güneyindeki Cıdır Ovası'nda, Nevruz ateşini yaktıktan sonra ulusa seslendi. Nevruz'u bir gün mutlaka Karabağ'da kutlayacaklarını yıllardır söylediğini anımsatan Aliyev, "İşte o gün geldi. Bugün, Nevruz'u ülkemizin kültür başkenti Şuşa'da kutluyoruz. Bu, tarihi bir olaydır, büyük bir mutluluktur. Allah, Azerbaycan halkının dualarını işitti" ifadesini kullandı.
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Aliyev, Şuşa’da Nevruz ateşini yaktı
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