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Giriş Tarihi: 21.3.2021 14:58 Son Güncelleme: 21.3.2021 15:04

'da önce sel ardından istilası! Sayıları milyonu buldu

DHA
Avustralya'da önce sel ardından fare istilası! Sayıları milyonu buldu

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan ’yı, bu sefer fareler istila etti. Sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirtildi. Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

Yoğun yağışların meydana getirdiği sele teslim olan Avustralya'yı, bu sefer fareler istila etti. Milyonlarca fare, New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda hayatı olumsuz etkiliyor.

3 KİŞİ FARELER TARAFINDAN ISIRILDI

New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda etkili olan fare istilasının yoğun yağışların getirdiği selden kaynaklandığı belirtildi. Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı.

ÇİFTÇİLER 'ACİL EYLEM PLANI' İSTEDİ

NSW Batı Bölgesi Sağlık Servisi, evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdiğini açıkladı. Bölgede üretim yapan çiftçiler ise farelerin mahsulleri yok ettiğini ve hükümetten acil eylem planı istediklerini açıkladı.

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Avustralya'da önce sel ardından fare istilası! Sayıları milyonu buldu
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