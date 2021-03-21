Evlat edinen bonobolar, bilim insanlarını şaşırttı

Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bonobo maymunlarını inceleyen bilim insanları, birbirinden bağımsız iki dişi maymunun, kendi gruplarının dışında doğan birer yavruyu evlat edindiğini keşfetti. Araştırmaya göre, 52 yaşındaki Chio adlı bonobo, üç yaşındaki Ruby'yi evlat edindi, iki yavrusu olan 18 yaşındaki Marie adlı maymun ise iki buçuk yaşındaki Flora'yı da aileye katıp üç bebeğe birden bakmaya başladı. Bonoboları 10 yıldan fazla süredir inceleyen araştırmacı Nahoko Tokuyama, primatlarda evlat edinmenin daha önce görüldüğünü belirterek, "Ancak bu vakalarda yetişkin ve yavru aynı sosyal gruba aitti" dedi.