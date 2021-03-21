Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Evlat edinen bonobolar, bilim insanlarını şaşırttı
Giriş Tarihi: 21.3.2021

Evlat edinen bonobolar, bilim insanlarını şaşırttı

Evlat edinen bonobolar, bilim insanlarını şaşırttı
Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ndeki bonobo maymunlarını inceleyen bilim insanları, birbirinden bağımsız iki dişi maymunun, kendi gruplarının dışında doğan birer yavruyu evlat edindiğini keşfetti. Araştırmaya göre, 52 yaşındaki Chio adlı bonobo, üç yaşındaki Ruby'yi evlat edindi, iki yavrusu olan 18 yaşındaki Marie adlı maymun ise iki buçuk yaşındaki Flora'yı da aileye katıp üç bebeğe birden bakmaya başladı. Bonoboları 10 yıldan fazla süredir inceleyen araştırmacı Nahoko Tokuyama, primatlarda evlat edinmenin daha önce görüldüğünü belirterek, "Ancak bu vakalarda yetişkin ve yavru aynı sosyal gruba aitti" dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
Evlat edinen bonobolar, bilim insanlarını şaşırttı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA