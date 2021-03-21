Londra'da Kovid-19 kısıtlamaları karşıtı gösteride 33 kişi gözaltına alındı

Kovid-19 önlemleri kapsamında yasak olmasına rağmen yapılan gösteride, sık sık "Özgürlüğünüzü geri alın" ve "Özgürlük" sloganları atıldı.

Yürüyüşü engellemeye çalışan polis ile göstericiler arasında zaman zaman arbede yaşandı.

Arbedeler sırasında bazı kişiler, gözaltına alındı. Gözaltına direnen kişilerin çok sayıda polis tarafından yere yatırılarak kelepçelendiği görüldü.