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Giriş Tarihi: 21.3.2021 11:37 Son Güncelleme: 21.3.2021 11:49

Netanyahu'dan seçim vaadi: ile normalleşme iması

AA
Netanyahu'dan seçim vaadi: Suudi Arabistan ile normalleşme iması

Başbakanı , 23 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde 'den 'ye uçak seferleri başlatmayı vadetti. Netanyahu bu açıklamasıyla yeniden başbakan olması durumunda İsrail ile 'ın ilişkilerini normalleştirileceği imasında da bulunmuş oldu.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, 23 Mart'ta yeniden seçilmesi halinde Tel Aviv'den Mekke'ye uçak seferleri başlatmayı vadetti.

Netanyahu İsrail'in Kanal 13 televizyonuna verdiği demeçte, Filistinlilere yönelik seçim vaadinde bulunarak, "Yeniden seçilirsem Tel Aviv'den Mekke'ye doğrudan uçuşları hayata geçireceğim" ifadesini kullandı.

SUUDİ ARABİSTAN İLE NORMALLEŞME İMASI

Netanyahu bu açıklamasıyla yeniden başbakan olması durumunda İsrail ile Suudi Arabistan'ın ilişkilerini normalleştirileceği imasında da bulunmuş oldu.

Ynet televizyonuna 16 Mart'ta yaptığı açıklamada Netanyahu, İsrail'in 4 ülkeyle daha ilişkileri normalleştireceğini belirtmişti.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı Jared Kushner, 15 Mart'ta The Wall Street Journal gazetesinde yayımlanan makalesinde, Suudi Arabistan, Katar, Umman ve Moritanya'nın İsrail ile ilişkileri normalleştirme anlaşmasına varmaya yakın olduğunu yazmıştı.

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Netanyahu'dan seçim vaadi: Suudi Arabistan ile normalleşme iması
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