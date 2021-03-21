Pakistan başbakanı koronaya yakalandı

Dünya genelinde Kovid-19 vaka sayısı 123 milyonu geçti.Dünya Sağlık Örgütü'ne göre Kovid-19 geçiren 10 hastadan 1'inin yakınmaları 12 haftadan daha uzun sürüyor. DSÖ ayrıca Kovid-19'un kaynağıyla ilgili raporun siyasi baskılarla karşılaştığını itiraf etti.Pakistan: Başbakan İmran Han'ın Kovid-19 testi pozitif çıktı. 18 Mart'ta aşı olan Han, evinde karantinada.İngiltere: BBC'nin ele geçirdiği belgelere göre zengin ülkeler, yoksul ülkelere aşı gönderilmesini engelledi.Azerbaycan: Karantina 1 Haziran'a uzatıldı.Rusya: 443 ölüm daha.Afrika: Vaka sayısı 4 milyon 119 bini geçti.Yunanistan: Kısıtlamalar, gevşetiliyor.