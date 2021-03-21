PKK/YPG'li teröristlerden alçak oyun! Algı operasyonu elinde patladı

Terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Suriye'nin Tel Abyad'a bağlı Ayn İsa Bölgesi'nin farklı noktalarında yangın çıkararak, bölgeyi Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı belirlendi.

PKK/YPG'li teröristlerin Ayn İsa'da yeni oyunu | Video

ALGI OPERASYONU TUTMADI

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK/YPG üyelerinin Ayn İsa'da yeni bir girişimde bulunduğu belirlendi. Bölgede çeşitli noktalarda yangın çıkaran teröristlerin bununla bölgeyi TSK unsurlarının vurduğu yönünde algı oluşturmaya çalıştığı öğrenildi. Teröristlerin böylece dünya kamuoyuna 'Ayn İsa bölgesinde sivil halkın hedef alındığı' yalanını yaymaya çalıştığı belirtildi.

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