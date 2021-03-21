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Giriş Tarihi: 21.3.2021 09:51 Son Güncelleme: 21.3.2021 10:30

'da AVM'de maskesiz gezenlere “dayak” şakası!

İHA
Rusya'da AVM'de maskesiz gezenlere “dayak” şakası!

’da bir AVM’de kurallara uymayanlara ders vermek amacıyla maskesiz bir kişinin güvenlik görevlisinden dayak yediği şaka, diğer maskesiz gezenlere panik yaşattı.

Rusya'nın başkenti Moskova'da bir alışveriş merkezinde korona virüse karşı korunmak amacıyla maske takmayanlara ders niteliğinde şaka yapıldı. Biri güvenlik görevlisi kılığına, diğeri de maskesiz dolaşan kişi rolüne giren 2 sosyal medya fenomeni, maske takmayanlara korku yaşattı. Güvenlik görevlisi, AVM'de maskesiz dolaşanların önünde diğer sosyal medya fenomenini copla dövdü. Onu gören diğer maske takmayanlar ise dayak yememek için panikle maskelerini taktı.

Rusya'da maske takmayanlara "dayak" şakası | Video

FENOMENLERDEN AÇIKLAMA

Şakayı yapan iki fenomen, insanların sağlıklarını düşündükleri için değil yalnızca güvenlik güçlerinin sert kurallar uygulamasıyla maske taktıklarını söyledi.

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Rusya'da AVM'de maskesiz gezenlere “dayak” şakası!
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