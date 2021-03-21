Tam 12 yıl sürdü! Samanyolu Galaksi'sinden çarpıcı fotoğraf!

JP Metsavainio, 12 yıl süren çalışmasında gözlemevinde 1250 saat pozlama süresi harcadığını ve ortaya çıkan Samanyolu panoramik fotoğrafın 100 bin piksel genişliğinde olduğunu belirtti. Metsavainio, çalışmasında Kuzey Finlandiya'daki Kuzey Kutup Dairesi yakınlarındaki gözlemevinde bir dizi modifiye edilmiş kamera lensi ve teleskop kullandı.