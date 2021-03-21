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Giriş Tarihi: 21.3.2021 21:00

Türkistan'dan ilk uluslararası uçuş Türkiye'ye yapıldı

Söz konusu güzergahta sefer sayısının ilk etapta haftada 2, daha sonraki dönemlerde de haftada 7 olması planlanıyor.