Türkiye farkı: Terör bitti huzur geldi! Afrin’de nevruz coşkusu

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri de Afrin'de düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı. Nevruz'un zülüm ve esaretten kurtuluşun, özgürlük ve onurlu mücadelenin sembolü olduğunu söyleyen Hariri, "Suriye halkı on yıldır bu yüce manalar için mücadele veriyor. Tüm Suriyelilerin, Suriyeli Türkmen ve Kürt kardeşlerimin Nevruz bayramını kutlarım" dedi.