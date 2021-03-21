Türkiye farkı: Terör bitti huzur geldi! Afrin’de nevruz coşkusu

Afrin şehir merkezi başta olmak üzere, Cinderes, Şeyh Hadid, Mabatlı, Şeran ve Afrin'deki farklı köylerde toplanan siviller baharın gelişi Nevuz bayramını kutladı. Huzur içinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça barış ve kardeşliği simgeleyen şarkılarla söyleyen Afrinliler, hep birlikte halay çekti. Yakılan Nevruz ateşi üstünde atladı. Afrin'deki huzur içinde geçen Nevruz etkinliklerine rengârenk giyinmiş çocuklar da katıldı. Sivil Savunma ekibi Beyaz Baretliler de etkinliklere katılan sivillere çiçek dağıttı.
Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri de Afrin'de düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı. Nevruz'un zülüm ve esaretten kurtuluşun, özgürlük ve onurlu mücadelenin sembolü olduğunu söyleyen Hariri, "Suriye halkı on yıldır bu yüce manalar için mücadele veriyor. Tüm Suriyelilerin, Suriyeli Türkmen ve Kürt kardeşlerimin Nevruz bayramını kutlarım" dedi.