Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Türkiye farkı: Terör bitti huzur geldi! Afrin’de nevruz coşkusu
Giriş Tarihi: 21.3.2021 14:08

farkı: Terör bitti huzur geldi! Afrin’de nevruz coşkusu

Uğur YILDIRIM Uğur YILDIRIM
Türkiye farkı: Terör bitti huzur geldi! Afrin’de nevruz coşkusu

Son 10 yıldır terör örgütleri ve rejimin zulmünün yaşandığı Suriye’de ’nin kontrol ettiği bölgelerde huzur hakim. Tük Silahlı Kuvvetleri’nin 20 Ocak 2018’de başlattığı Zeytin Dalı Harekatı kapsamında teröristlerden temizlenen Afrin’de Nevruz kutlaması yapıldı.

Afrin şehir merkezi başta olmak üzere, Cinderes, Şeyh Hadid, Mabatlı, Şeran ve Afrin'deki farklı köylerde toplanan siviller baharın gelişi Nevuz bayramını kutladı. Huzur içinde Türkçe, Kürtçe ve Arapça barış ve kardeşliği simgeleyen şarkılarla söyleyen Afrinliler, hep birlikte halay çekti. Yakılan Nevruz ateşi üstünde atladı. Afrin'deki huzur içinde geçen Nevruz etkinliklerine rengârenk giyinmiş çocuklar da katıldı. Sivil Savunma ekibi Beyaz Baretliler de etkinliklere katılan sivillere çiçek dağıttı.

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Nasr el-Hariri de Afrin'de düzenlenen Nevruz kutlamasına katıldı. Nevruz'un zülüm ve esaretten kurtuluşun, özgürlük ve onurlu mücadelenin sembolü olduğunu söyleyen Hariri, "Suriye halkı on yıldır bu yüce manalar için mücadele veriyor. Tüm Suriyelilerin, Suriyeli Türkmen ve Kürt kardeşlerimin Nevruz bayramını kutlarım" dedi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Türkiye farkı: Terör bitti huzur geldi! Afrin’de nevruz coşkusu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA