“Türkiye’nin yardımına ihtiyacımız var”

Türkiye, dünyada ihtiyacı olanların uzattığı yardım elini tutarak mazlumların umudu olmaya devam ediyor. Libya Sağlık Bakanlığı tarafından geçtiğimiz hafta düzenlenen Kovid-19 Kongresi'ne Türkiye'yi temsilen giden doktorlardan Prof. Hakan Oğuztürk Libya'da Başkanlık Konseyi Başkanlığına seçilen Abdülhamit Dubeybe'nin pandemi konusunda Türkiye'nin deneyimlerini ve başarısını önemsediğini, Türkiye'den bu anlamda destek almak istediklerini söylediğini anlattı.Libya'nın Kovid ile mücadelesinde iç savaşın da etkisiyle süreçte aksaklıklar yaşandığına değinen Oğuztürk, "İnsanlar maske takma konusunda istikrarlı bir duruş sergilemiyordu. Konsensüs hükümeti başkanı Dubeybe de yıl sonundaki seçimlere kadar olan süreçte birinci önceliğinin Kovid ile mücadele olduğunu söyledi. Bu anlamda Kovid ile mücadelenin önemine vurgu yapıp bu anlamda Türkiye'den kendi oluşturdukları pandemi hastanelerinin hem yönetimi hem de sürecin devam ettirilebilmesi için bilimsel destek istediklerini ifade ettiler. Kendilerinin yetişmiş sağlık personeli sıkıntısı olduğunu, sağlık personellerinin pratik anlamda yetişmesi ile ilgili Türkiye'nin desteğine ihtiyaçları olduğunu net bir şekilde ifade ettiler" diye konuştu.Türkiye'nin Kovid ile mücadelede tedavi aşamasında ciddi bir başarı sergilediğini kaydeden Oğuztürk, "Tedavi protokolümüz dünyanın uyguladığı tedaviden ayrıştı. Bu da zaten birkaç defa DSÖ tarafından takdirle karşılandı" değerlendirmesinde bulundu.