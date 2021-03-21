Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Saldırının PDVSA'ya ait operasyonları kesintiye uğratma amacıyla yapıldığını iddia eden Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami El Palito, patlamanın yaptırım, abluka, sabotaj ve tehditlere maruz bırakılan Venezuela'nın petrol endüstrisine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama | Video



Patlamada can kaybı yaşanmazken, olayı incelemek üzere bölgeye ekipler sevk edildi.



Ocak ayında PDVSA gaz boru hattında bir kez daha patlama olmuş, büyük bir yangın çıkmıştı. Devlet Başkanı Nicholas Maduro, patlamanın terör saldırısı sonucu meydana geldiğini söylemişti.

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