Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama
Giriş Tarihi: 21.3.2021 14:08 Son Güncelleme: 21.3.2021 16:26

Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama

İHA
Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama

Venezuela'nın Monagas eyaletindeki El Tejero kentinde devlet petrol ve doğalgaz şirketi PDVSA’ya ait bir tesisteki doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami El Palito, patlamanın bir terör saldırısı sonucu meydana geldiğini ifade etti

Venezuela'da devlet petrol şirketi PDVSA'ya ait doğalgaz boru hattında patlama meydana geldi. Saldırının PDVSA'ya ait operasyonları kesintiye uğratma amacıyla yapıldığını iddia eden Venezuela Petrol Bakanı Tareck El Aissami El Palito, patlamanın yaptırım, abluka, sabotaj ve tehditlere maruz bırakılan Venezuela'nın petrol endüstrisine yönelik bir saldırı olduğunu belirtti.

Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama | Video


Patlamada can kaybı yaşanmazken, olayı incelemek üzere bölgeye ekipler sevk edildi.

Ocak ayında PDVSA gaz boru hattında bir kez daha patlama olmuş, büyük bir yangın çıkmıştı. Devlet Başkanı Nicholas Maduro, patlamanın terör saldırısı sonucu meydana geldiğini söylemişti.

İzlanda'dan korkutan görüntüler! Harekete geçti

ARKADAŞINA GÖNDER
Venezuela’da devlet şirketine ait doğalgaz boru hattında patlama
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA