AB Zirvesi çevrim içi olacak

Avrupa Birliği liderlerinin, 25-26 Mart'ta yüz yüze yapılması planlanan zirve toplantısının, koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle video konferansla düzenlenmesine karar verildi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı. AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, Kovid-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.