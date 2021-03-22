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Giriş Tarihi: 22.3.2021

AB Zirvesi çevrim içi olacak

AB Zirvesi çevrim içi olacak
Avrupa Birliği liderlerinin, 25-26 Mart'ta yüz yüze yapılması planlanan zirve toplantısının, koronavirüs salgınındaki artış nedeniyle video konferansla düzenlenmesine karar verildi. AB Konseyi Başkanı Charles Michel, son haftalarda Kovid-19 salgınında Avrupa ülkelerinin çoğunda görülen artış nedeniyle fiziki toplantı yerine video konferans yöntemine dönülmesini kararlaştırdı. AB Liderler Zirvesi'nde, Doğu Akdeniz ve Türkiye ile ilişkilerin yanı sıra Rusya, Kovid-19 salgını ve aşılamalar, ekonomi politikaları gibi konular ele alınacak.
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AB Zirvesi çevrim içi olacak
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