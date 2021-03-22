Avustralya’yı fareler bastı: Veba endişesi

Avustralya, son günlerde etkili olan şiddetli yağışların yol açtığı selle mücadele ediyor. Ülke nüfusun yaklaşık üçte birini barındıran Yeni Güney Galler eyaletinde yağışların neden olduğu felaketler hayatı durma noktasına getirdi. Çok sayıda nehir taşarken yükselen sular evleri yerinden söküp sürükledi. Eyaletteki 12 bölgede halktan evlerini tahliye etmeleri istendi. Ülkenin en büyük kenti Sydney'in batısında bir banliyöde ise hortum oluştu. 30'dan fazla ev hasar gördü, ağaçlar devrildi. Kente su sağlayan bir baraj taşarken halka evlerinde kalmaları konusnda uyarı yapıldı. Acil durum tahliye merkezlerinde şimdiden yüzlerce kişinin toplandığı belirtildi.New South Wales Eyalet Başbakanı Gladys Berejiklian, "100 yılda bir görülecek felekat" derken, birçok barajın taşmak üzere olduğu kaydedildi. Sel nedeniyle New South Wales ve Queensland bölgelerindeki kırsal kasabalarda fare istilası yaşanıyor. Çiftçiler, sayıları milyonu bulan farelerin tahıl ve mahsulü yok ettiğini belirterek yetkililerden çare bulunmasını talep etti. Diğer yandan Tottenham, Walgett ve Gulargambone kentlerindeki hastanelerde bulunan 3 hasta, fareler tarafından ısırıldı. Evlerde yaşayan farelerin bir sonucu olarak böbrek yetmezliğine ve menenjite neden olabilen nadir bir hastalık olan leptospirosis vakası bildirdi. Faralerin suları zehirlemesi nedeniyle veba hastalığının yayılmasından da endişe ediliyor. Öte yandan seller nedeniyle gelecek haftalarda 6 milyondan fazla insana yapılması planlanan koronavirüs aşılamasının ertelenmesi gündemde.