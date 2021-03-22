Azerbaycan şehitliğe koştu

Nevruz bayramı Azerbaycan başta olmak üzere Afganistan, Kazakistan, Kırgızistan, Türkmenistan, Özbekistan, Tataristan, Doğu Türkistan, İran ve Türkiye ile Balkanlarda geleneksel ve resmi törenlerle kutlandı. Orta Asya'dan Anadolu ve Balkanlara kadar geniş bir coğrafyada binlerce yıldır coşkuyla kutlanan Nevruz'da yine ateşler yakıldı. Bu yıl Kovid-19 salgını nedeniyle Dünya Nevruz Günü geçmiş yıllardaki gibi kalabalıklara sahne olmadı. Azerbaycan halkı, Nevruz Bayramı'nda Ermenistan'ın işgali altındaki toprakları kurtarmak için girdikleri savaşta canlarını feda eden askerlerin defnedildiği şehitliklere ziyarette bulundu.