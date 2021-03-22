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Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:20

Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı el-Menguş'u kutladı

AA
Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı el-Menguş'u kutladı

Dışişleri Bakanı , Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olan Necla el-Menguş'u telefonla arayarak tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre,Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ve el-Menguş bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Görüşmede, Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşını yeni görevi dolayısıyla kutladı.

NECLA EL-MENGUŞ

Necla el-Menguş, Libya'nın ilk kadın dışişleri bakanı olmuştu. Libya'nın doğusundaki Bingazi Üniversitesi Hukuk Fakültesinde ceza hukuku alanında yüksek lisans yapan Menguş, "çatışma ve barış yönetimi" alanında ABD'deki George Mason Üniversitesinde doktorasını tamamladı.

Yaklaşık 15 yıllık iş tecrübesi bulunan Menguş, farklı uluslararası kuruluşlarda görev yaptı.

Menguş, 2012'den bu yana ABD'de yaşıyordu.

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Bakan Çavuşoğlu, Libyalı mevkidaşı el-Menguş'u kutladı
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