Denizdeki büyük tehlike! Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü

DENİZ DİBİNDEKİ YOSUNLAR ZEHİRLİ TOKSİNLER SALGILIYOR

Ülkede sıcaklıkların artış gösterdiği kasım-mart döneminde deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor.

Deniz kaplumbağaları ve 20'den fazla balık türü, bu aylarda denizin dibindeki zehirli yosunlarla beslendiği için söz konusu bitkilerdeki toksinler zamanla bunlarla beslenen canlıların etine geçiyor. Tüketilmesi halinde ise ölümcül sonuçlara neden olabiliyor.

Yetkililer, bu dönemde söz konusu canlıların tüketilmemesi konusunda uyarılarda bulunsa da özellikle kıyı bölgelerde yaşayan halk, beslenme sıkıntısı nedeniyle uyarıları dikkate almıyor.

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