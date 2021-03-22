Hamile kadına dehşeti yaşattı! İngiliz adamdan korkunç saldırı

İngiltere'nin gündeminde son aylarda giderek artan kadına şiddet vakaları var. Geçtiğimiz haftalarda ülke gündemini kasıp kavuran, bir polis memuru tarafından işlenen cinayete kurban giden 33 yaşındaki Sarah Everard olayı hala tepkileri ve İngiliz hükümetinin yetersizliğiyle ilgili tartışmaları üzerine çekerken başkent Londra'dan gelen görüntüler, sıklaşan suç olaylarını gündeme taşıdı.