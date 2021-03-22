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Giriş Tarihi: 22.3.2021 13:03 Son Güncelleme: 22.3.2021 13:12

Hamile kadına dehşeti yaşattı! İngiliz adamdan korkunç saldırı

SABAH.COM.TR DIŞ HABERLER
Hamile kadına dehşeti yaşattı! İngiliz adamdan korkunç saldırı

’de son aylarda giderek artan kadına şiddet vakalarının bir yenisi, başkent ’da yaşandı. Geçtiğimiz haftalarda 33 yaşındaki ’ın bir polis memuru tarafından vahşice öldürülmesinin ardından kadın cinayetleri tekrar gündeme gelmişken, ülke genelinde yalnız kadınlara yönelik şiddet vakaları giderek yaygınlaşıyor. Başkent Londra’da güvenlik kameralarına yakalanan hamile bir kadının saldırıya uğradığı anlara dair korkunç görüntüler, izleyenlerin kanını dondurdu.

İngiltere'nin gündeminde son aylarda giderek artan kadına şiddet vakaları var. Geçtiğimiz haftalarda ülke gündemini kasıp kavuran, bir polis memuru tarafından işlenen cinayete kurban giden 33 yaşındaki Sarah Everard olayı hala tepkileri ve İngiliz hükümetinin yetersizliğiyle ilgili tartışmaları üzerine çekerken başkent Londra'dan gelen görüntüler, sıklaşan suç olaylarını gündeme taşıdı.

ÜLKEDE KADINLARA SALDIRILAR ARTTI

Londra'da bulunan Stamford Hill bölgesinde güvenlik kameralarına yakalan görüntüler, yalnız kadınlara uygulanan saldırılara ilişkin tepkileri beraberinde getirdi.

Kamera görüntülerinde, bölgedeki bir ara sokağa giren hamile kadını takip eden bir adam görülüyor. 6 aylık hamile kadına arkadan yanaşarak kafasına yastık kılıfı geçiren adam, kadının karnına defalarca yumruk atıyor.

İngiltere'de dehşet! Hamile kadının karnına defalarca yumruk attı | Video

Hamile kadına acımasızca saldıran adam, kadının attığı çığlıklar sonrasında korkarak olay yerinden kaçıyor.

IRKÇILIK TARTIŞMALARI GÜNDEMDE

İzleyenlerin kanını donduran görüntülerin ardından açıklama yapan Londra Polis Teşkilatı yetkilileri, saldıra uğrayan hamile kadının Yahudi olduğunu, saldırının ırkçı amaçlar taşıyabileceği ifadelerini kullandı.

Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğini belirten yetkililer, saldırganı tanıyanlardan da yardım çağrısında bulundu.

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Hamile kadına dehşeti yaşattı! İngiliz adamdan korkunç saldırı
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