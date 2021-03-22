İdlib’de yeraltı hastanesi vuruldu: Biri çocuk 6 sivil öldü

Suriye rejimine bağlı güçler Halep kırsalındaki El Atarib kasabasında bulunan yer altı hastanesini topçu bombardımanıyla hedef aldı. Yerel kaynaklar, Mağara Hastanesi'ne saldırıyı rejime bağlı 46'ncı Alay'ın gerçekleştirdiğini, aralarında bir kadın ve çocuğun da bulunduğu 6 kişinin öldüğünü, 10 sivilin de yaralandığını bildirdi.Milli Savunma Bakanlığı, katliama sert tepki gösterdi. Açıklamada Esad rejiminin hastaneyi vurarak, yine insanlık suçu işlediğini vurguladı. SABAH gazetesi saldırıya uğrayan yer altı hastanesine daha önce haberleştirmişti. Adı ve yeri sır gibi korunan hastane, gözlerden uzakta bir tepenin içinde iş makineleri ve kazma küreklerle oyularak bir yılda inşa edildi. 4 yıldır hizmet veren hastanenin yapımında, bombalardan korunması için iki kat beton kullanıldı. Ayda ortalama 6 bin hastaya hizmet veren hastanenin müdürü ve aynı zamanda mühendisi olan Ömer Hullak, "Önceki hastanemiz 8 kez rejim güçlerince vuruldu. Biz de kurtuluşu şehirden uzakta, yerin altında bir hastane inşa etmekte bulduk. Toprak altında olduğu için bizi koruyacak" ifadesini kullanmıştı.Bu arada Esed rejimi İdlib'de gerçekleştirdiği bir diğer saldırıda da yine sivilleri vurdu. Milli Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi kuzeyindeki Kah meskun mahalli ile Sarmada yakınındaki TIR parkının füzelerle hedef alındığını belirtildi. TIR parkında 7 sivilin yaralandığı, Kah'ta ise köylülerin çok sayıda havyanının telef olduğu kaydedilen açıklamada, "Saldırıların derhal sonlandırılması için Rusya Federasyonu tarafına bildirimde bulunuldu" denildi.