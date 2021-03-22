İngiliz Daily Mail'den çarpıcı iddia: 'Putin ölüm listesi' hazırladı!

İngiliz Daily Mail gazetesi, Rusya Devlet Başkanı Putin ile ilgili çarpıcı bir iddiaya yer verdi. Gazetenin haberine göre Putin, 'ölüm listesi oluşturdu.

RUS AJAN: PUTİN RAKİPLERİNİ GÜCÜNÜ İSPAT ETMEK İSTİYOR

Gazeteye konuşan Rus ajan kimliğinin gizli kalmasını istediği belirtildi. Ayrıca Rus casus, Putin'in siyasi rakiplerine gücünü ispat etmek için bu yönteme başvurduğunu da belirtti.

‘Putin ölüm listesi hazırladı’ iddiası | Video

LİSTEDEKİ İSİMLERİN ADLARINI VERDİ

Casus söz konusu listede Bill Browder eski MI6 çalışanı Christopher Steele'in de yer aldığını öne sürdü.

(Eski MI6 çalışanı Christopher Steele)

Casus, Rusya'nın "Orman" olarak bilinen denizaşırı istihbarat servisi SVR'nin Mihail Khodorkovsky'yi ortadan kaldırmakla görevlendirildiğini de sözlerine ekledi.

İngiliz basını açıklamaların sahibi olan ismin Rusya Federal Güvenlik Servisi'nde (FSB) görev yaptığını yazdı.

(Mihail Khodorkovsky)

"İNGİLTERE'YE EN CİDDİ TEHDİT"

Bu açıklamanın İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın geçtiğimi hafta yapılan savunma incelemesinde Rusya'yı, "İngiltere'ye en ciddi tehdit" olarak nitelendirmesinin hemen ardından yapılması ile "dikkat çekici" olarak nitelendirildi.

SİBİRYA'DA 'SERT ADAM' İMAJI VERDİ

Rus lider dün son dönemde pek çok kez yaptığı gibi "sert adam" imajı vermek için Sibirya tatilinde fotoğraflar yayınlamıştı.

Hafta sonunu Sibirya'da geçiren Putin'e Savunma Bakanı Sergei Shoigu da eşlik etmişti.