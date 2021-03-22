İngiliz ordusuna ABD’li komutandan uyarı geldi: İngiltere dünya sahnesinden çekilmek üzere

İNGİLİZ ORDUSU ZOR DURUMDA

Şubat ayında sızan rapora göre ülkede acil durum müdahalesinde bulunmak üzere görevlendirilmiş 33 piyade taburundan sadece bir tanesinin görev yeterliliklerini karşılayabilecek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştı. Personel sıkıntısına dair ciddi açıkların da olduğu belirtilen rapor, İngiltere'nin NATO üyesi olmak için gereken standartları da karşılayamadığı iddialarını da gündeme getirmişti.