İngiliz ordusuna ABD’li komutandan uyarı geldi: İngiltere dünya sahnesinden çekilmek üzere

Uzun zamandır askeri donanımdaki yetersizlik ve eğitimsiz askeri personel haberleriyle gündeme gelen İngiliz ordusu, şimdi de askeri kuvvetlerinde yapmayı planladığı kesintilerle gündemde.
İngiltere Savunma Bakanlığı, ordunun yeni bir düzene entegre edilmesi amacıyla değişiklikler yapmayı planlıyor. İngiliz Savunma Bakanı Wallace öncülüğünde yapılacak görüşmelerde, donanım açısından yetersiz kalan İngiliz ordusunun nasıl yeniden güçlendirilebileceği ele alınacakken, geçtiğimiz aylarda basına sızan skandal raporun etkileri de ele alınacak.
İNGİLİZ ORDUSU ZOR DURUMDA
Şubat ayında sızan rapora göre ülkede acil durum müdahalesinde bulunmak üzere görevlendirilmiş 33 piyade taburundan sadece bir tanesinin görev yeterliliklerini karşılayabilecek düzeyde olduğu ortaya çıkmıştı. Personel sıkıntısına dair ciddi açıkların da olduğu belirtilen rapor, İngiltere'nin NATO üyesi olmak için gereken standartları da karşılayamadığı iddialarını da gündeme getirmişti.
Birbiri ardına gelen gelişmelerin ardından askeri kuvvetlerde düzenlemeye gitmeyi amaçlayan İngiliz Savunma Bakanlığı, bugün akşam saatlerinde yapacağı görüşmelerde, ordu içi yapılacak değişimleri ele alacak. Görüşmeler kapsamında İngiliz Kraliyet Deniz Piyadeleri'nin Geleceğin Komando Gücü isimli, yeni bir birliğe dönüştürülmesi görüşülecekken gündem konualrı arasında oldukça dikkat çeken bir madde de yer aldı.
"DÜNYA SAHNESİNDEN ÇEKİLMEK ÜZERE"
Buna göre ordu içi asker sayısında 10,000'lik bir kesintiye gitmeyi planlayan Savunma Bakanlığı, asker sayısını 72 bin 500'e çekmeyi planlıyor. Asker sayısında ciddi bir azalmayı ön gören bu madde oldukça eleştirilirken, İngiltere'ye ilk uyarı, eski Amerika Birleşik Devletleri Genelkurmay Başkanı Mike Mullen'dan geldi. Mullen , gündem maddesine dair yaptığı açıklamada "İngiltere böyle bir asker kesintisini onaylarsa dünya sahnesindeki güçlerin arasından çekilmekle karşı karşıya kalır" ifadelerini kullandı.İngiliz ordusunda skandal! 'Ülkemizi koruyacak durumda değiller'