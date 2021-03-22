Irkçılar saldırıyor siyasiler izliyor

Almanya'da NSU davasının avukatlarından Seda Başay Yıldız başta olmak üzere birçok kişiye mektup gönderen NSU 2.0 isimli örgütün, 32 kişi ve 60 kurumu tehdit ettiği öğrenildi. 115 mektup gönderen ırkçılar, 9 ayrı eyalette yaşayan insanlara tehdit yağdırdı. Hessen Eyaleti İçişleri Bakanı Peter Beuth, tehdit altındaki 9 kişinin Hessen'de yaşadığını bildirdi. Muhalefet partileri aradan iki yıl geçmesine rağmen hala mektupların kimler tarafından gönderildiğinin bulunmamasını sert dille eleştirdi. Muhalefet, "Baskı yapmadığımız sürece Bakan Beuth bize bilgi vermiyor" dedi.