İsrail'in tutukladığı ilk Filistinli, 85 yaşında hayatını kaybetti

Filistin Esir İşleri ile Filistinli Esirler Cemiyeti, Mahmud Bekir Hicazi için ortak taziye mesajı yayımladı. Mesajda fedakarlığın simgesi olan Hicazi'nin geride önemli bir mücadele ve ulusal miras bıraktığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'nın haberine göre, Devlet Başkanı Mahmud Abbas da Hicazi için taziye mesajı gönderdi. Hicazi'nin yarın Abbas'ın da katılacağı askeri cenaze töreniyle toprağa verileceği aktarıldı.