Meghan Markle ve Prens Harry’nin yalanı ortaya çıktı! Belgeler aksini söyledi

Saray yetkilileri, yaptıkları resmi açıklama bu iddiaları reddetmiş, İngiltere Kraliçesi 2. Elizabeth, ırkçılık iddialarıyla bizzat ilgileneceğini açıklamıştı. Prens Harry'nin ağabeyi Prens William da bu sözleri karşısında sessiz kalmamış ve "Biz ırkçı bir aile değiliz" yanıtını vermişti.