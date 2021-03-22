Nikol Paşinyan Genelkurmay Başkanlığı kararında ısrar ediyor: Son sözünü söyledi

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bir süre önce Genelkurmay Başkanlığına önerdiği Artak Davtyan'ın bu göreve atanmış sayıldığını bildirdi. Paşinyan, sosyal medya hesabından, Ermenistan ordusunun muhtıra vermesinden sonra görevinden aldığı Genelkurmay Başkanı Onik Gasparyan'ın yerine atadığı Davtyan ile ilgili açıklamalarda bulundu.

"ÖNERDİĞİM ADAYI ATANMIŞ SAYIYORUM"

Gasparyan'ın görevden alınmasının ardından yaşanan olayların kronolojisini de içeren açıklamasında, Paşinyan, "Artak Davtyan, kanun gereği Ermenistan Genelkurmay Başkanı olarak atanmış sayılmaktadır." ifadesini kullandı.