Papa Francis’ten koronavirüs açıklaması: Mafya örgütlerini hedef gösterdi

Dünyadaki mafyatik faaliyetlerin kalbi olarak bilinen İtalya'da, koronavirüs salgınına ilişkin yaşanan krizlere dair yeni bir yorum, Katoliklerin dini lideri Papa Francis'ten geldi. Ülkede 21 Mart'ta gerçekleşen Mafya Kurbanlarını Anma Günü'nde konuşma yapan Papa Francis, dünyadaki tüm mafya kurbanlarını anarak, suç örgütlerinin kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınından faydalandığını belirtti.
"MAFYA ÖRGÜTLERİ KORONAVİRÜS SAYESİNDE ZENGİNLEŞİYOR"
Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.
Aralık ayında, genel merkezi Fransa'da bulunan Interpol, hem fiziksel hem de çevrimiçi koronavirüs aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı.