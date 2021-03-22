Papa Francis’ten koronavirüs açıklaması: Mafya örgütlerini hedef gösterdi

"MAFYA ÖRGÜTLERİ KORONAVİRÜS SAYESİNDE ZENGİNLEŞİYOR"

Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.