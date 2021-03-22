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Giriş Tarihi: 22.3.2021 11:54 Son Güncelleme: 22.3.2021 12:17

’ten koronavirüs açıklaması: Mafya örgütlerini hedef gösterdi

DHA
Papa Francis’ten koronavirüs açıklaması: Mafya örgütlerini hedef gösterdi

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, hem sosyal hem de ekonomik yönden ciddi etkilere neden olurken, salgını avantaja çevirenlere yönelik bir suçlama, Katoliklerin dini lideri ’ten geldi. Mafyatik faaliyetlerin kalbi olan ’da gerçekleştirilen bir anma töreninde konuşan Papa Francis, koronavirüs salgınının mafya örgütleri tarafından kendi yararlarına kullanıldığını dile getirdi.

Dünyadaki mafyatik faaliyetlerin kalbi olarak bilinen İtalya'da, koronavirüs salgınına ilişkin yaşanan krizlere dair yeni bir yorum, Katoliklerin dini lideri Papa Francis'ten geldi. Ülkede 21 Mart'ta gerçekleşen Mafya Kurbanlarını Anma Günü'nde konuşma yapan Papa Francis, dünyadaki tüm mafya kurbanlarını anarak, suç örgütlerinin kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınından faydalandığını belirtti.

"MAFYA ÖRGÜTLERİ KORONAVİRÜS SAYESİNDE ZENGİNLEŞİYOR"

Katoliklerin dini lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa Francis, 'Mafyanın Masum Kurbanlarını Anma Günü'nde yaptığı konuşmada, dünyanın farklı noktalarında suç örgütlerinin yolsuzlukla kendilerini zenginleştirmek için koronavirüs salgınını bir araç olarak kullandığını söyledi.

Aralık ayında, genel merkezi Fransa'da bulunan Interpol, hem fiziksel hem de çevrimiçi koronavirüs aşılarını hedefleyen organize suç ağlarına hazırlıklı olunması konusunda küresel bir uyarı yayınlamıştı.

Mart ayında ise Güney Afrika yetkilileri, Interpol'ün küresel uyarısını takiben yüzlerce sahte koronavirüs aşısına el koymuştu.

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Papa Francis’ten koronavirüs açıklaması: Mafya örgütlerini hedef gösterdi
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