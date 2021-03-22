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Giriş Tarihi: 22.3.2021 16:34 Son Güncelleme: 22.3.2021 16:35

Putin, yarın koronavirüs aşısı olacak

DHA
Putin, yarın koronavirüs aşısı olacak

Devlet Başkanı 'in, yarın aşı olacağı duyuruldu. Putin, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, “Yarın aşı olacağım” dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 23 Mart'ta aşı olacağını duyurdu. Basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Putin, "Aşı olmak kişinin tamamen kendi tercihlerine kalmış bir şey. Yarın, aşı olmayı planlıyorum" ifadelerini kullandı.

HANGİ AŞIYI OLACAĞI AÇIKLANMADI

Rusya'da Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov, basın mensuplarının 'Putin'in hangi aşıyı olacağı' sorusunu yanıtladı. Peskov, "Üç aşımızdan birini olacak" dedi ancak hangi aşıyı olacağını belirtmedi.

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Putin, yarın koronavirüs aşısı olacak
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