Rus Devlet Başkanı Vladimir Putin hafta sonunu böyle geçirdi! Joe Biden’ın iddialarına kulak asmadı

ABD Başkanı Joe Biden ile girdiği "katil" polemiğinin ardından dünyanın gündemine oturan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu aktivitesiyle bir kez daha gündeme geldi. Kremlin'den yapılan açıklamada, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in hafta sonunu Sibirya'da geçirdiği bildirildi.
SAVUNMA BAKANIYLA DOĞA GEZİSİ YAPTI
Doğa tutkusuyla bilinen Putin'e, nadir olarak yaptığı tatilde Savunma Bakanı Sergei Shoigu'nun eşlik ettiği ifade edildi.
Kremlin Sözcüsü Dmitry Peskov ise basına yaptığı açıklamada, hafta sonunu Sibirya bölgesinde geçiren Başkan Putin ve Bakan Shoigu'nun arazi aracı kullandığını ve Sibirya taygasında yürüdüğünü belirtti.
TÜRK DOMATES-SALATALIĞIYLA KAHVALTI ETTİ
Ayrıca Bakan Shoigu'nun, Başkan Putin'e ahşap el sanatları ile uğraştığı atölyesini gezdirdiği ifade edildi.
İkili, yürüyüşün ardından Türkiye'den Rusya'ya ihraç edilen domates, soğan ve salatalıkla dolu masada kahvaltı yaptı.
Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, hafta sonu tatilinde Savunma Bakanı Sergei Shoigu ile Sibirya'da | Video
NELER OLMUŞTU?
Geçtiğimiz hafta ABD Başkanı Joe Biden', Amerikan televizyon kanalı ABC News'ten George Stephanopoulos'a yaptığı açıklamalarda Putin'in bir katil olduğunu düşündüğünü söylemiş ve "ABD seçimlere müdahalede bulunma girişiminin bedelini ödeyecek" ifadelerini kullanmıştı.
Putin'se, Biden'ın iddialarına, "Bunu pek fazla uzatmazdım, hafta sonu taygaya gitmek, biraz dinlenmek istiyorum, fakat bunu yarın ya da pazartesi yapmaya hazırım. ABD tarafı için uygun herhangi bir zaman bunu yapmaya hazırız. Daha şimdiden Dışişleri Bakanlığı'na ilgili talimatı vereceğim. Başkan Biden'ı tartışmamıza devam etmek için davet etmek istiyorum. Ancak şartım şu ki bunu canlı yayında yapacağız. Herhangi bir erteleme olmaksızın, doğrudan açık, bir tartışmada olacak. Rusya halkı, ABD halkı ve diğer birçok ülke bu konuyla ilgileniyor gibi görünüyor." Şeklinde meydan okumuştu.SON DAKİKA: Joe Biden Putin'e 'Katil' demişti! Rusya'dan bomba açıklama geldi