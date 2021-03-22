Rusya ve Çin'den ABD'ye koşulsuz İran çağrısı: Tek taraflı zorbalığı bırak

Çin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Vang, Çin'e iki günlük ziyarette bulunan Lavrov ile ülkenin Guangşi Cuang Özerk Bölgesi'nde bir araya geldi.

Görüşmede Vang ve Lavrov, ülkelerinin ABD ile ilişkilerinde son dönemde kaydedilen gelişmelerle ilgili bilgi alışverişinde bulundu. Bakanlar, Çin ve Rusya'nın uluslararası ve bölgesel meselelerdeki ortak çıkarlarını görüşerek genel anlamda fikir birliğine vardı.