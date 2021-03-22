Sokaklar karıştı

Almanya: Kassel kentinde korona önlemlerini protesto eden grupla polis arasında arbede yaşandı. Eylemlerde gözaltına alınanlar oldu.
ABD: Salgından ölenlerin sayısı 541 bini geçti. Miami'de ise 20.00'dan sonra ilan edilen sokağa çıkma yasağına meydan okuyan gençler sokaklara aktı. Polis müdahale etti. Ünlü kumsallarda OHAL ilan edildi.
İngiltere: Binlerce kişi, koronavirüs tedbirleri protesto etmek için başkent Londra'da sokaklara döküldü. 33 kişi tutuklandı.
Filistin: Devlet Başkanı Abbas aşı oldu.
Avrupa: Sevkiyatların gecikmesinin ardından Avrupa Birliği, AstraZeneca ihracatını durdurmakla tehdit ediyor.
Rusya: 3 gündür vakalar 9 binin üstünde.
İtalya: Günlük 23 bin yeni vaka.
Fransa: Kovid salgını artıyor: Vaka 4 milyon 252 bini geçti. Fransa'nın en büyük stadyumu aşı merkezi olacak.
Suudi Arabistan: 382 yeni vaka kaydedildi.
Brezilya: Vaka sayısının 11 milyon 870 bini geride bıraktığı Brezilya'da hastaneler alarm veriyor.
Kanada: Vakalar 930 bini aştı.