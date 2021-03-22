Yunan denize attı Türk askeri 3 gün sonra adada buldu

İzmir'in Çeşme ilçesi açıklarında Yunanistan güçlerinde denize atılan Somalili sığınmacı, Sahil Güvenlik ekiplerince 3 gün sonra Boğaz Adası'nda bulundu. Dün ada yakınlarında bir can yeleği bulan Sahil Güvenlik ekipleri, bunun üzerine arama çalışmalarını bölgede yoğunlaştırdı. Ardından da sığınmacının çıkmış olabileceğini düşünerek adayı bir kez daha kontrol ettiler. Sağ olarak bulunan ve Çeşme Alper Çizğenakat Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 16 yaşındaki Muhammed Seyyid'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Denize atılınca can yeleği sayesinde hayatta kalan ve yüzerek Boğaz Adası'na çıkan Seyid'in, kayalar arasındaki temiz suyu içip, ot yiyerek hayatta kaldığı belirtildi. Çeşme açıklarında 19 Mart sabahı grup sığınmacının denizde olduğu ihbarı üzerine Sahil Güvenlik 3 kişiyi kurtarmış, yaşamını yitiren 3 kişinin cesedine ulaşılmıştı. Bulunamayan bir sığınmacı için arama kurtarma çalışması başlatılmıştı. Sığınmacılar, Sakız Adası'nda 17 Mart'ta yakalandıklarını, bota bindirildiklerini ve elleri kelepçeyle bağlandıktan sonra denize atıldıklarını söylemişlerdi. AA