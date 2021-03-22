Yunanistan'dan flaş karar! Türkiye'ye uçuş kısıtlamasını kaldırdı

Yunanistan Sivil Havacılık Otoritesi tarafından yapılan açıklamada, bu sabah saat 06.00'da son bulan Türkiye ile uçuş kısıtlamalarının uzatılmaması kararı alındığı belirtildi.

KARŞILIKLI SEYAHAT EDİLEBİLECEK

Buna göre, Avrupa Birliği (AB) vatandaşları ve Yunanistan'da ikamet izni bulunan Türk vatandaşları Türkiye ile Yunanistan arasında karşılıklı seyahat edebilecek.