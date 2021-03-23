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Giriş Tarihi: 23.3.2021 13:59

’de süpermarkette silahlı saldırı! Canlı yayın görüntüleri paylaşıldı

DHA
ABD’de süpermarkette silahlı saldırı! Canlı yayın görüntüleri paylaşıldı

’nin eyaletinin Boulder kentinde, dün meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anları bazı görgü tanıkları tarafından sosyal medyadan canlı olarak yayınlandı.

Polis, taktiksel tehlikesini belirterek canlı yayınların yapılmaması çağrısında bulunurken, şüpheli hafif yaralı gözaltına alındı. Colorado'daki bu saldırının, ABD genelinde son 7 günde yaşanan 7'nci silahlı saldırı olduğu kaydedildi.

ABD'de süpermarketteki silahlı saldırıdan canlı yayın | Video

GÖRGÜ TANIKLARI CANLI YAYINLADI

Boulder kentinde, dün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anında olay yerinde bulunan görgü tanıkları, saldırı anlarını sosyal medyadan canlı yayınladı. Polis, canlı yayınların taktiksel olarak polis operasyonlarını ve olay yerinde bulunan diğer kişilerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulunarak, bu yayınların durdurulmasını istedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında bulunan 7 çocuk babası polis Eric Talley'in (51), olay yerine ilk gidenlerden olduğu ve saldırgana müdahale ederken hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın yaklaşık 5 gün süreceğini duyurdu.

ABD’de silahlı saldırgan paniği

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ABD’de süpermarkette silahlı saldırı! Canlı yayın görüntüleri paylaşıldı
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