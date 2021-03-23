ABD’de süpermarkette silahlı saldırı! Canlı yayın görüntüleri paylaşıldı

Polis, taktiksel tehlikesini belirterek canlı yayınların yapılmaması çağrısında bulunurken, şüpheli hafif yaralı gözaltına alındı. Colorado'daki bu saldırının, ABD genelinde son 7 günde yaşanan 7'nci silahlı saldırı olduğu kaydedildi.

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GÖRGÜ TANIKLARI CANLI YAYINLADI

Boulder kentinde, dün öğleden sonra meydana gelen silahlı saldırıda biri polis 10 kişi hayatını kaybederken, saldırı anında olay yerinde bulunan görgü tanıkları, saldırı anlarını sosyal medyadan canlı yayınladı. Polis, canlı yayınların taktiksel olarak polis operasyonlarını ve olay yerinde bulunan diğer kişilerin hayatını tehlikeye atacağı uyarısında bulunarak, bu yayınların durdurulmasını istedi.

ŞÜPHELİLER GÖZALTINA ALINDI

Saldırıda yaşamını yitirenler arasında bulunan 7 çocuk babası polis Eric Talley'in (51), olay yerine ilk gidenlerden olduğu ve saldırgana müdahale ederken hayatını kaybettiği belirtildi. Polis, şüphelinin gözaltına alınmasıyla ilgili yaptığı açıklamada, soruşturmanın yaklaşık 5 gün süreceğini duyurdu.

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