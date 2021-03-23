ABD'deki market saldırısında flaş detaylar ortaya çıktı

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete silahlı saldırı düzenleyen 21 yaşındaki Ahmad Al Aliwi Alissa'nın, 10 kişiyi öldürdüğü silahını hadiseden 6 gün önce satın aldığı tespit edildi.

Boulder Polisi'nin, biri polis 10 kişinin hayatına mal olan market saldırısında, Ahmad Alissa'nın kullandığı yarı otomatik silahı olaydan 6 gün önce satın aldığını tespit ettiği bildirildi.

Saldırganın evine giden polis, ailesinin Alissa'nın bir tür akıl hastalığına yakalandığını, sanrılar gördüğünü söylediğini kaydetti.

Denver'in Arvada bölgesinde ailesiyle yaşadığı belirtilen Alissa'nın, zaman zaman kendisinin takip edildiğine inandığını söyleyen akrabaları, bu hislerinin onu şiddete yöneltmiş olabileceğini ifade etti.

Boulder Bölge Savcısı Michael Dougherty, müfettişlerin saldırı için bir neden belirleyemediğini ve tek tetikçinin Alissa olduğuna inandıklarını söyledi.

ABD'nin Colorado eyaletinde bir markete düzenlenen silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 6 kişinin hayatını kaybettiği, daha sonra bu rakamın 10'a ulaştığı açıklanmıştı.

Eyaletin Boulder kentinde yaşanan olayda hayatını kaybedenler arasında bir de polis memurunun yer aldığı belirtilmişti.

Yaralanan saldırganın gözaltında olduğu ve tedavi edildiği açıklanırken birinci derecede cinayetle suçlandığı bilgisi aktarılmıştı.



ABD'DE 7 GÜNDE MEYDANA GELEN 7'NCİ SİLAHLI SALDIRI OLDU

ABD'nin Colorado eyaletinde 10 kişinin öldüğü hadise, ülkede bir hafta içinde gerçekleşen 7'nci silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

ABD'de son bir haftada 7 silahlı saldırı meydana geldi.

Colorado eyaletinde 10 kişinin ölümüyle sonuçlanan silahlı saldırı ülkede 7 günde meydana gelen 7'nci silahlı saldırı olarak kayıtlara geçti.

Son bir haftada gerçekleşen saldırılar, ABD'de silah kontrolü yasası tartışmalarını yeniden gündeme getirdi.

ABD medyasında yer alan derlemeye göre ülke, 16 Mart'ta Georgia eyaletinin Atlanta kentinde 6'sı Asya kökenli kadın 8 kişinin hayatını kaybettiği 3 masaj salonuna düzenlenen silahlı saldırılara sahne oldu.

17 Mart'ta ise California'nın Stockton kentinde gerçekleşen bir silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı.

Oregon eyaletinde 18 Mart'ta Portland kentinin doğusunda da 4 kişi silahlı saldırının ardından hastaneye kaldırıldı.

Texas'ın Houstan kenti ise 20 Mart'ta bir silahlı saldırıya sahne oldu. Saldırıda biri ağır 5 kişi yaralandı.

Aynı gün Dallas kentinde gerçekleşen bir saldırıda bir kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Philadelphia'da yine 20 Mart'ta gerçekleşen bir saldırı 1 kişinin ölümüne, 5 kişinin yaralanmasına neden oldu.

Son olarak 22 Mart'ta Colorado'da bir markete düzenlenen silahlı saldırıda ise biri polis 10 kişi hayatını kaybetti.

ABD Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) silah şiddetinin takip edildiği verilerine göre 2019'da ülkede yaklaşık 40 bin kişi silahlı olaylarda hayatını kaybetti.