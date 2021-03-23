ABD’li yetkiliden flaş UFO açıklaması! Bu sözleri çok konuşuldu

Yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla gözlemler kayda geçti. Burada deniz ve hava kuvvetleri pilotları ya da uyduların çektiği görüntülerden bahsediyorum. Teknolojimiz yeterli olmadığı için hareketlerin taklit edilmesi ya da ses patlaması olmadan ses bariyerini aşan hızlarda seyahat etmek zor" ifadelerini kullanan Racliffe, sonik patlama olmaksızın insan teknolojisiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan UFO manevralarının kaydedildiğine vurgu yaptı.