ABD’li yetkiliden flaş UFO açıklaması! Bu sözleri çok konuşuldu

Yıllardır dünya gündemini meşgul eden ve özellikle ABD'de resmi kanallar yoluyla gerçek olduğu söylentilerinin güçlendirildiği UFO tartışmaları, yeni açıklamalarla yeniden gündeme oturdu.
"KAMUOYUNA AÇIKLANMAYAN ÇOK SAYIDA KAYIT VAR"
ABD'de eski başkan Donald Trump döneminde Ulusal İstihbarat Direktörü olarak görev yapan John Ratcliffe, ABD askeri pilotlarının ve uydu görüntülerinin kayıtlarında UFO'lara (Unidentified Flying Object - Tanımlanamayan Uçan Obje) dair kamuya açıklanmayan çok sayıda veri olduğu iddiasında bulundu.
"İNSAN TEKNOLOJİSİYLE AÇIKLANAMAZ"
Fox News'ta gazetecilerin sorularını yanıtlayan Ratcliffe, görevden ayrılmadan önce 'çok gizli' kategorisinde bulunan raporların daha fazlasına ulaşamamaktan üzüntü duyduğunu dile getirdi. Maria Bartiromo'ya konuşan Ratcliffe, günümüz teknolojisiyle açıklanması zor eylemlerde bulunan uçan objelerin kayıtlarının, düşünülenden çok daha fazla olduğunu söyledi.
Yaptığı açıklamada, "Kamuoyuna açıklanandan çok daha fazla gözlemler kayda geçti. Burada deniz ve hava kuvvetleri pilotları ya da uyduların çektiği görüntülerden bahsediyorum. Teknolojimiz yeterli olmadığı için hareketlerin taklit edilmesi ya da ses patlaması olmadan ses bariyerini aşan hızlarda seyahat etmek zor" ifadelerini kullanan Racliffe, sonik patlama olmaksızın insan teknolojisiyle gerçekleştirilmesi mümkün olmayan UFO manevralarının kaydedildiğine vurgu yaptı.
Belirlenemeyen objelerin UFO ihtimallerini güçlendiren nedenin, bu ileri teknoloji olduğunu dile getiren Ratcliffe, bu bilgilerin kamuoyuyla paylaşılmasının yararlı olacağını düşündüğünü söyledi.
UFO'ların sadece ABD'de değil, tüm dünyada görüldüğün belirten eski istihbarat direktörü, bu açıklamaları görevden ayrılmadan önce yapmak istediğini ancak sınıflandırma nedeniyle teknik olarak mümkün olamadığını söyledi.
PENTAGON DA AÇIKLAMIŞTI
Ratcliffe, ABD hükümetinin kapsamlı bir UFO raporunu haziran ayı başlarında yayınlamadığı düşündüğünü söyledi. Raporun Savunma Bakanlığı ve İstihbarat Direktörlüğü tarafından da onaylanacağını söyleyen Ratcliffe'in bu açıklaması, UFO tartışmalarını yeniden alevlendirdi.
Pentagon, geçtiğimiz nisan ayında ABD Donanması'na ait pilotların görevdeyken karşılaştıkları ilginç varlıkları kayda aldıkları görüntüleri dünyayla paylaşmıştı.Son dakika haberi: Pentagon UFO görüntüleri yayınlandı! Pentagon nedir? İşte resmi siteden yayınlanan uzaylı (UFO) görüntüleri izle