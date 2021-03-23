AstraZeneca aşısı yaptıran öğrenci 10 gün sonra evinde ölü bulundu!

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gencin evinde yapılan incelemelerde, AstraZeneca aşısı olduğuna dair bir belge bulan yetkililer olaya ilişkin soruşturma başlattı. Otopsi raporu hala hazırlanmakta olan gencin ölümünün AstraZeneca ile bağlantısı araştırılıyor. Hiçbir sağlık sorunu olmadığı bildirilen 24 yaşındaki Anthony'nin beslenmesine dikkat ettiği ve düzenli spor yaptığı belirtildi.