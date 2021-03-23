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Giriş Tarihi: 23.3.2021 16:01 Son Güncelleme: 23.3.2021 16:22

Avrupa'da ilk olacak! O uçaklardan fazla ücret alacaklar

DHA
Avrupa'da ilk olacak! O uçaklardan fazla ücret alacaklar

tarafından dün yapılan açıklamaya göre; kalkışta ve inişte yüksek kirlilik yaratan uçaklara sahip havayollarından fazla ücret alınacak. Bakanlık, uygulamanın temmuz ayında yürürlüğe gireceğini ve bu uygulamanın Avrupa’da hatta ’da bir ilk olduğunu ifade etti.

İsveç Altyapı Bakanlığı tarafından dün yapılan açıklamada, kalkışta ve inişte yüksek kirlilik yaratan uçaklara sahip havayollarından fazla ücret alınacağı ifade edildi. Uygulama, Avrupa'da bir ilk olacak.

FAZLA ÜCRET ALINACAK!

İsveç Altyapı Bakanlığı dün yaptığı açıklamada, kalkışta ve inişte yüksek kirlilik yaratan uçaklara sahip havayollarından fazla ücret alınacağını belirtti. Bakanlık, uygulamanın temmuz ayında yürürlüğe gireceğini ve bu uygulamanın Avrupa'da hatta Dünya'da bir ilk olduğunu ifade etti. Açıklamada "Bu, bir uçağın iklim etkisi daha yüksek olduğunda kalkış ve iniş ücretlerinin daha önemli olabileceği ve iklim etkisi daha düşük olduğunda azaltılabileceği anlamına gelir" ifadeleri kullanıldı.

Parlamento tarafından onaylanması gereken uygulama, Stockholm'deki Arlanda Havalimanı ile Göteborg'daki Landvetter Havalimanı'nı kapsayacak. Hükümet, projenin hala görüşülmekte olduğunu ve ince ayarların yapıldığını söyledi.

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Avrupa'da ilk olacak! O uçaklardan fazla ücret alacaklar
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