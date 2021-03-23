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Giriş Tarihi: 23.3.2021

’dan yoksul ülkelere aşı yok

Avrupa’dan yoksul ülkelere aşı yok
Dünya geneli: Vaka ve ölümler artıyor. Toplam vaka sayısı 123 milyonu, ölümler 2 milyon 725 bini aştı.
Almanya: Kovid-19 kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatılabilir.
Avrupa: AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere aşılarını gönderemeyeceklerini söyledi.
Rusya: Yabancı öğrencilere kapılar açıldı. Türkiye listeye dahil.
Japonya: Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.
Ürdün: 88 kişi daha öldü.
Lübnan: 42 can kaybı daha.
Tunus: 20 kişi hayatını kaybetti.
Fransa: Son 24 saatte 30 bin 581 Kovid-19 vakası tespit edildi.
ABD: 2 günde 6 milyondan fazla aşı yapıldı.
Filistin: Toplam vaka sayısı 250 bini aştı.
Kongo: Önceki gün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan muhalefet lideri Guy Brice Parfait Kolelas, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.
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Avrupa’dan yoksul ülkelere aşı yok
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