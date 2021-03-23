Avrupa’dan yoksul ülkelere aşı yok

Dünya geneli:
Vaka ve ölümler artıyor. Toplam vaka sayısı 123 milyonu, ölümler 2 milyon 725 bini aştı.
Almanya:
Kovid-19 kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatılabilir.
Avrupa:
AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere aşılarını gönderemeyeceklerini söyledi.
Rusya:
Yabancı öğrencilere kapılar açıldı. Türkiye listeye dahil.
Japonya:
Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.
Ürdün:
88 kişi daha öldü.
Lübnan:
42 can kaybı daha.
Tunus:
20 kişi hayatını kaybetti.
Fransa:
Son 24 saatte 30 bin 581 Kovid-19 vakası tespit edildi.
ABD:
2 günde 6 milyondan fazla aşı yapıldı.
Filistin:
Toplam vaka sayısı 250 bini aştı.
Kongo:
Önceki gün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan muhalefet lideri Guy Brice Parfait Kolelas, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.