Avrupa’dan yoksul ülkelere aşı yok

Vaka ve ölümler artıyor. Toplam vaka sayısı 123 milyonu, ölümler 2 milyon 725 bini aştı.Kovid-19 kısıtlamaları 18 Nisan'a kadar uzatılabilir.AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, AB'den yoksul ülkelere aşılarını gönderemeyeceklerini söyledi.Yabancı öğrencilere kapılar açıldı. Türkiye listeye dahil.Tokyo ve çevresinde uygulanan olağanüstü hal kaldırıldı.88 kişi daha öldü.42 can kaybı daha.20 kişi hayatını kaybetti.Son 24 saatte 30 bin 581 Kovid-19 vakası tespit edildi.2 günde 6 milyondan fazla aşı yapıldı.Toplam vaka sayısı 250 bini aştı.Önceki gün gerçekleştirilen devlet başkanlığı seçimlerinde aday olan muhalefet lideri Guy Brice Parfait Kolelas, Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti.