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Giriş Tarihi: 23.3.2021

Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü

Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü
Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da, yedikleri deniz kaplumbağasından zehirlenen 19 kişi hayatını kaybetti. Başkent Antananarivo'nun doğusundaki Vatomandry hastanesi yetkilileri, deniz kaplumbağası yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye getirilen 34 kişiden 10'unun hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada ise aynı deniz kaplumbağasının etinden yiyen 9 çocuğun da evinde öldüğü kaydedildi. Ülkede sıcaklıkların artış gösterdiği kasım-mart döneminde deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor. AA
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Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü
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