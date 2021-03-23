Deniz kaplumbağası yiyen 19 kişi öldü

Afrika'nın doğusundaki ada ülkesi Madagaskar'da, yedikleri deniz kaplumbağasından zehirlenen 19 kişi hayatını kaybetti. Başkent Antananarivo'nun doğusundaki Vatomandry hastanesi yetkilileri, deniz kaplumbağası yedikten sonra zehirlenme şikayetiyle hastaneye getirilen 34 kişiden 10'unun hastanede yaşamını yitirdiğini belirtti. Valilikten yapılan açıklamada ise aynı deniz kaplumbağasının etinden yiyen 9 çocuğun da evinde öldüğü kaydedildi. Ülkede sıcaklıkların artış gösterdiği kasım-mart döneminde deniz dibindeki yosunların zehirli toksinler salgıladığı biliniyor. AA