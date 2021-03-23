Doğu Akdeniz, Libya, Suriye, S-400 masada

Pandemi nedeniyle geçtiğimiz yıl ilk kez karargâh dışında yapılan NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, bu yıl Brüksel'de (23-24 Mart) yüz yüze gerçekleştirilecek. Bugün başlayacak toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu yoğun bir ajanda ile katılacak. Doğu Akdeniz, Suriye, Libya ve S-400 konularının masada olacağı toplantıda, Kovid ile ortak mücadeleden, NATO Liderler Zirvesinin hazırlıkları, İttifak'ın siyasi rolünün güçlendirilmesi ile bağlantılı gelişmeler ele alınacak. Rusya ve Çin kaynaklı kaygıların da gündeme alınması beklenen toplantıda iklim değişikliği, siber tehditler, enerji güvenliği, terörizme karşı mücadele görüşülecek.Bakan Çavuşoğlu'nun NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile bir araya gelmesi bekleniyor. Görüşmede, Yunanistan ile 5 yıl aradan sonra yeniden başlayan istişari görüşmeler, NATO nezdinde Türkiye ve Yunanistan temsilcileri tarafından yürütülen "ayrıştırma usulleri" konularının istişare edilmesi bekleniyor. Çavuşoğlu, AB ülkelerinin dışişleri bakanlarıyla da ikili görüşmeler yapacak. Türkiye'nin AB'den beklentilerini, vize serbestliği, 18 Mart Mutabakatı, göç ve Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesini AB'li muhataplarıyla değerlendirecek.