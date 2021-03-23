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Giriş Tarihi: 24.3.2021 00:51 Son Güncelleme: 24.3.2021 00:51

'da koronavirüsten son 24 saatte 292 kişi hayatını kaybetti

AA
Fransa'da koronavirüsten son 24 saatte 292 kişi hayatını kaybetti

salgınının yaygın olarak görüldüğü Avrupa ülkelerinden olan 'da, son 24 saatte 14 bin 678 yeni vaka tespit edildi. Böylece toplam vaka sayısı 4 milyon 313 bin 73'e yükseldi. Ülkede son 24 saatte 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 935'e çıktı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında yer alan Fransa'da bilanço ağırlaşıyor.

SON 24 SAATTE 292 CAN KAYBI

Fransa Halk Sağlığı Kurumu'ndan yapılan açıklamaya göre, ülkede son 24 saatte 292 kişinin hayatını kaybetmesiyle toplam can kaybı sayısı 92 bin 935'e çıktı.

14 BİN 678 VAKA TESPİT EDİLDİ

Ülkede virüs tespit edilen kişi sayısı 14 bin 678 artışla 4 milyon 313 bin 73'e yükseldi. Hastanelerde 4 bin 634'ü yoğun bakımda olmak üzere 26 bin 756 kişinin tedavisi sürerken, iyileşenlerin sayısı 1622 artışla 283 bin 507'ye ulaştı.

AŞI YAPTIRANLARIN SAYISI 6 MİLYON 595 BİNİ GEÇTİ

Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre, 27 Aralık 2020'den bu yana Kovid-19 aşısı yapılanların sayısı 6 milyon 595 bin 920'ye çıktı, bunlardan 2 milyon 522 bin 337'isine ikinci doz aşı uygulandı.

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Fransa'da koronavirüsten son 24 saatte 292 kişi hayatını kaybetti
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